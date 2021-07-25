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    Aydın'da kavgayı ayırırken vuruldu

    Silahlı kavgaya tutuşan iki kişiyi ayırma amacıyla araya giren adam, bacağından vurularak yaralandı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 16:24
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    Aydın'da kavgayı ayırırken vuruldu

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde M.K. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bir kişi silahını çıkartarak tartıştığı kişiyi vurmak istedi.

    SİLAHIN ÖNÜNE ATLADI

    Bu sırada cadde üzerinde bulunan O.İ.,kavgayı ayırmak isteyerek silahın üzerine atladı. Boğuşma sırasında rastgele çok sayıda mermi sıkıldı.

    BACAĞINDAN VURULDU

    Sıkılan mermilerden bir tanesi O.İ.’nin bacağına isabet etti.

    Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralı kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


    Aydın da kavgayı ayırırken vuruldu #1

    Aydın da kavgayı ayırırken vuruldu #2

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