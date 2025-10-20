Aydın'da kavgayla alakası olmayan iki kişi vuruldu: Şüpheli sahte kimlikle yakalandı İncirliova’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan 2 kişi saçmaların hedefi oldu. Olayın ardından kaçan Erol H. (32), sahte kimlikle yakalandı.

Göster Hızlı Özet Aydın İncirliova'da çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan iki kişi yaralandı.

Kaçan şüpheli Erol H., sahte kimlikle yakalandı ve daha önce 29 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Meseleyle alakası olmayan esnaf vuruldu... Olay, 27 Eylül’de saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’nde meydana geldi. Erol H. (32) ile Ekrem B. (38) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Akşam saatlerinde Ekrem B.’nin kahvehanede oturduğunu öğrenen Erol H., evden pompalı tüfeği alarak yanına gitti. YAN DÜKKANDAKİ ESNAF HEDEF OLDU Erol H., burada silahı Ekrem B.’ye doğrultup, ateşledi. Silahtan çıkan saçmalar, kahvehanenin yanında bulunan marketin sahibi Mehmet Gökdağ (54) ve müşterisi Erkan Şekerci’ye (30) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI Şüpheli Erol H. ise olay yerinden kaçtı. Olaydan yara almadan kurtulan Ekrem B., şikayetçi oldu. Polis, olay yerinden kaçan Erol H.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi bugün üzerinde sahte kimlikle yakaladı. SABIKA DOSYASI KABARIK Erol H.’nin 29 suç kaydının olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Erol H.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, yaralıların hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri Yunanistan'a kaçak yollardan gitmek isterken bottan düştü: 12 saat yüzerek hayatta kaldı

