Aydın'da kazadan dönen itfaiye aracı kaza yaptı

İHA

Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen bir trafik kazasına müdahale eden Germencik İtfaiye Grup Amirliği’ne ait ekipler, İncirliova ilçesi girişinde kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre, İncirliova yönüne ilerleyen Turgay Avcu’nun kullandığı 09 AB 343 plakalı itfaiye aracı, yoğun yağış nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç, orta refüje çıkarak ancak durabildi.

İTFAİYE ARACININ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Başından ve göğsünden yaralanan sürücüye, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alındı. Tekerlekleri patlayan itfaiye aracı ise çekici yardımıyla kaldırıldı.