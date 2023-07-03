Aydın'da kilosu nedeniyle 7 yıldır evinden çıkamıyor Aydın'da yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 200 kilo ağırlığına ulaşan talihsiz kadın, 7 yıldır evinden çıkamıyor.

DHA

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde eşi İbrahim Dönmez (51) ile oturan evli ve 5 çocuk annesi Aysel Dönmez, 7 yıl önce halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödeme yakalandı.

200 kilo ağırlığına ulaşan Dönmez, evden çıkamaz hale geldi. Yürümekte zorlanan ve 7 yıldır eve mahkum olan Aysel Dönmez, kilosunun yanı sıra diyabet, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğunu belirtip, çok zor bir yaşam sürdüğünü anlattı.

7 yıldır evden çıkamıyor: 200 kiloya ulaştı

Engelli maaşı aldığını, eşinin de malulen emekli olduğunu belirten Dönmez, evin bakımını ise İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin üstlendiğini söyledi.

"7 yıldır evin içerisinde hapis hayatı yaşıyorum, psikolojim bozuldu"

Tek isteğinin kilo verip, sağlığına kavuşmak olduğunu dile getiren Dönmez, "Kilom nedeniyle yattığım çekyat zamanla aşınıp, zarar görüyor. Hastalandığım zaman merdivenli itfaiye aracı gelip, beni balkondan alarak çıkarıyor. 7 yıldır evin içerisinde hapis hayatı yaşıyorum. Sürekli evde olduğum için psikolojim de bozuldu. Tek istediğim; diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek" dedi.

"Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyorum"

Rahatsızlığı nedeniyle kilo almaya devam ettiğini belirten Dönmez, "Zayıflamak için mide ameliyatı olmak istiyorum. Benim için riskli bir ameliyat olduğu söylense de ölümü göze alıyorum. Hayatım zindana döndü zaten. Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyorum. Maddi olarak durumumuz ameliyatı karşılamaya yetmese de bu ameliyatı olmayı çok istiyorum. Kiloma uygun bir akülü sandalyem olsa en azından bu süreçte dışarı çıkabilirim." diye konuştu.