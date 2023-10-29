Aydın'da kira bedeli tartışması! Kanlı bitti: Ev sahibi gözaltına alındı...
İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün gece saat 20.00 sıralarında yeni bir ev sahibi kiracı kavgası yaşandı.

Kiracı Engin M. ile ev sahibi Adem A. arasında kira bedeli nedeniyle nedeniyle tartışmaya başladı.

Bu sırada Adem A., cebinden çıkardığı bıçakla, kiracısı Engin M.'yi kalçasından yaraladı.

Kiracı yaralandı

Kanlar içinde yere yığılan Engin M. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Adem A. olay yerinden kaçtı.

Ev sahibi gözaltında

Polis, kısa süre sonra ev sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)