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Aydın'da kolye hırsızlığı: 75 kişi sorgulandı

Aydın'da kolye hırsızlığı: 75 kişi sorgulandı Bir evden ucunda Osmanlı tuğrası bulunan kolye ile 3 bin TL para çalan 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.