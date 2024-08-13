Aydın'da köpeğe çarpmamak isteyen sürücü kaza yaptı: 2 ölü

AA
Başıboş köpekler yine trafik kazasına neden oldu...
Feci kaza Aydın'da yaşandı..
Hamit Görgülü'nün kullandığı otomobil, Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Görgülü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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