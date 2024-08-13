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Aydın'da köpeğe çarpmamak isteyen sürücü kaza yaptı: 2 ölü

Aydın'da köpeğe çarpmamak isteyen sürücü kaza yaptı: 2 ölü Köşk ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, ağaca çarpıp şarampole devrildi. Kazada araçtaki iki kişi hayatını kaybetti.