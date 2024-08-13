Aydın'da köpeğe çarpmamak isteyen sürücü kaza yaptı: 2 ölü
AA

Başıboş köpekler yine trafik kazasına neden oldu...

Feci Aydın'da yaşandı..

Hamit Görgülü'nün kullandığı otomobil, Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgülü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)