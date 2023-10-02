Aydın'da köpek saldırısına uğrayan adam isyan etti! Eti yiyen, sütü içen köpeklerin beni koydukları hale bakın Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adaö sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eti yiyen, sütü içen köpeklerin beni koydukları hale bakın. Köpeksevenler, insan canı hiç ise, köpek" ifadelerini kullandı.

İHA

Türkiye'nin en büyük sorunları arasında başıboş köpek sorunu geliyor...

Onlarca vatandaş sokak köpeği saldırısında can verdi...

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir yeni olay yaşandı.

Akın Ersoy isimli vatandaş bahçesinde oğlu Tuğra Berk Ersoy ile çalıştığı sırada oğluna sokak köpeklerinin saldırdığını fark etti.

Oğlunu kurtarmaya çalışırken yaralandı

Oğlunun yardımına koşan baba oğlunu köpeklerden kurtarırken, köpeklerin yeni hedefi oldu.

Uzun süre köpekler ile mücadele eden Ersoy, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kendi imkanları ile Aydın Devlet Hastanesi'ne gelen Ersoy duruma tepki göstererek sokak köpekleri ile ilgili çalışma yapılmasını istedi.

"Çocuğuma ne olurdu düşünmek bile istemiyorum"

Gördüğü tedavi sonrası hastaneden taburcu olan Akın Ersoy, şöyle dedi:

Bahçede iş yaptığım sırada bir grup sokak köpeği çocuğuma saldırdı. Oğlumu kurtarırken köpeklerin yeni hedefi haline geldim. Dışarıda sahipsiz 50 köpek var beki. Bu durumdan oldukça rahatsızız.



Bugün çocuğumu kurtardım ama orada ben olmasaydım çocuğuma ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Evimin yanında köpeklerin barakası var, etrafında da köpeklere yemek veriyorlar. İlgili belediyeye defalarca şikayette bulundum. Ancak ilgilenen olmadı.

"İnsan canı hiç ise, köpek"

Köpek saldırısı sonrası çekilmiş bir fotoğrafını da sosyal medya hesabında "Eti yiyen, sütü içen köpeklerin beni koydukları hale bakın. Köpeksevenler, insan canı hiç ise, köpek..." notuyla paylaşan Ersoy hayvanseverlere de tepki gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)