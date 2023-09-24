Aydın'da korkunç kaza: Vücudunda demir boru ile hastaneye kaldırıldı Aydın Kuşadası'nda demir korkuluklara çarpan otomobil uçurumda asılı kaldı. Araçtan fırlayan sürücü vücuduna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Hikmet Beldek idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sürücü araçtan fırladı ve vücuduna demir boru korkuluk saplandı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Sürücünün vücuduna saplanan demir boruyu vücuduna yakın bir bölümden kesen itfaiye ekipleri ağır yaralanan sürücüyü vücuduna saplanan boru ile birlikte ambulans ekiplerine teslim etti.

Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada aracın uçurumda asılı kalması dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)