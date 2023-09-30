Aydın'da kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüpheli polisi bıçakladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde devriye görevini sürdüren motosikletli polisler durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.
Otomobildekilerin 'dur' ihtarına uymaması sonucu yaşanan kovalamacada ekipler Kocagür Mahallesi'nde otomobili durdurdu.
Polisi bıçakladı
Araçtakilerin kaçması üzerine çıkan arbedede şüpheli bir kişi, polis memuru N.H.T.'yi bıçakla yaraladı.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı polis, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipler kaçan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.
Öte yandan bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ekiplerden bilgi alıp incelemelerde bulundu.