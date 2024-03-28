İHA
Aydın'da tacizci şahsı komalık ettiler.
İncirliova ilçesinde, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen 25 yaşlarındaki şahsı yakalayan mahalle sakinleri dövmeye başladı.
Olayı öğrenen bazı kişilerin de müdahil olduğu olayda, mahalledeki diğer vatandaşlar da şahsı darbetti.
Dövdükleri anları paylaştılar
Meydan dayağı attıkları şahsı darbederken görüntü çektiren vatandaşlar, tacizci olduğunu ileri sürdükleri şahsın durumunun ibret olmasını istedi..
Balkona çıkan vatandaşların ise şahsı döven kişileri alkışladığı görüldü.
Polis ekiplerine teslim ettiler
Mahalle sakinlerinin öldüresiye dövdüğü şahsın, daha sonra polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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