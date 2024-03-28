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Aydın'da küçük kızı taciz ettiği iddia edildi: Mahalleliden meydan dayağı yedi

Aydın'da küçük kızı taciz ettiği iddia edildi: Mahalleliden meydan dayağı yedi Küçük kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla mahalleliler tarafından komalık olana kadar dövülen şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.