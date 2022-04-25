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    Aydın'da liseli Arda tüfekli oyun kurbanı oldu

    Arkadaşlarıyla oynadıkları av tüfeğinin patlaması sonucu başından vurulan Mehmet Arda Hür, olay yerine hayatını kaybetti.
    • 25.04.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 16:41
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    Aydın'da liseli Arda tüfekli oyun kurbanı oldu

    Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı 1547 Sokak'taki bir evde toplanan 5 lise öğrencisi, odalardan birinde duran av tüfeğiyle oynarken Mehmet Arda Hür'ün başından vurulmasına sebep oldu.

    Ölümle biten oyun

    15 yaşındaki Hür hayatını kaybederken, 4 arkadaşı gözaltına alındı. Haberi alıp olay yerine gelen öğrenci yakınları ise büyük bir üzüntü yaşadı.

    "Çocukların bağrış seslerine gittim"

    Ev sahibi Coşkun Fırat D. ise evin yakınından geçerken çocukların bağırmalarını duyup eve yaklaştığını belirterek, "Bağırışları duyup eve geldiğimde yeğenim C.E.D. 'Çocuk öldü' diyerek koşarak yanıma geldi. İçeriye baktığımda çocuk yerde yatıyordu. Yerde yatan çocuğu önce kucaklayıp dışarı çıkarmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Hemen ambulansı aradım ve yardım istedim." ifadelerini kullandı.

    Aydın da liseli Arda tüfekli oyun kurbanı oldu #1

    Aydın da liseli Arda tüfekli oyun kurbanı oldu #2

    Aydın da liseli Arda tüfekli oyun kurbanı oldu #3

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre Hür'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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