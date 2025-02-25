İHA
Aydın’ın Efeler ilçesinde refüjden karşıya geçmeye çalışan yayalar, trafiği kontrol edip karşıya sırayla geçmeye çalıştı.
Bir otomobil durup genç kızın yolun karşısına geçmesini bekledi. Karşıya geçmeye çalışan yaya T.K'ye, otomobilin sağından hızla geçen H.E idaresindeki motosiklet çarptı.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Çarpmanın etkisi ile genç kız T.K, sürücü H.E ve motosiklet metrelerce sürüklendi.
Genç kızın arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, yardımına koştu.
O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan genç kız ve sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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