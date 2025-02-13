Aydın'da operasyon: Kaçak sigara ve içki ele geçirildi

İHA

Kaçakçılık ile mücadele kapsamında başarılı çalışmalara imza atılıyor.

Bu kapsamda Aydın'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

3 ŞAHIS YAKALANDI

Zafer, Cumhuriyet ve Mimar Sinan Mahalelerinde bulunan işyeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramada farklı markalarda, 1040 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet elektronik sigara, 70 adet gümrük kaçağı puro, 14 litre alkollü içki ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda M.A. , Ö.A. ve B.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında kaçakçılık suçlarından yasal işlem başlatıldı.