Aydın'da ormanda mangal yaktılar! 37 bin 555 TL para cezası Kentte, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan yasağa uymayarak Mayıs-Temmuz döneminde mangal yakan 29 kişiye 37 bin 555 TL para cezası uygulandı.

İHA

Türkiye yangınlarla mücadele ediyor...

Son 1 aydır sıcak havanın etkisiyle artan orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli önlemler alınıyor.

Ekipler ormanlık bölgede gece gündüz nöbet tutuyor.

Öte yandan birçok ormanlık alanda ise mangal yakımı yasaklandı.

Orman yangını ve suda boğulma olaylarına karşı mücadele

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Mayıs-Temmuz döneminde il genelinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda suda boğulma olaylarının, orman yangınlarının ve ürün hırsızlıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Vatandaşlara uyulması gereken kuralları hatırlatıcı broşürler dağıtılıp, yangınların önlenmesi maksadıyla devriyeler tarafından Drone ve İHA ile kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi.

37 bin 555 TL idari yaptırım kararı

Aydın Valiliği’nin 2023/1 sayılı “Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler” konulu komisyon kararı çerçevesinde yasaklama kararlarına uymayan (girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara girdiği, mangal yakarak piknik yaptığı tespit edilen) 29 kişiye 37 bin 555 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Jandarma ekipleri tarafından orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.