Aydın'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü Otluk alanda çıkıp rüzgarın etkisiyle hayvan damına sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sayesinde kontrol altına alındı.

İHA

Aydın’ın Söke ilçesinde Konak Mahallesi Abelaki mevkiinde bulunan su deposu yakınındaki otluk alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAMAN VE ODUNLAR TAMAMEN YANDI

Kısa sürede büyüyen alevler, Hüseyin Dinç’e ait hayvan damına sıçrayarak, ahırda bulunan saman ve odunların tamamen yanmasına sebep oldu.

Yangının, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası kontrol altına alınmasıyla bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)