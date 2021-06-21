Aydın’da otomobil çamura gömüldü

Sağanak yağmurun ardından oluşan sel sularına kapılan otomobil sürüklendi. Sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, araç ise yarısına kadar çamura battı.

Aydın’ın Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi’nde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu.

Sel nedeniyle bazı evleri su bastı ve maddi hasara neden oldu.

Sağanak sırasında yolda seyir halinde olan bir otomobil ise sele kapılarak sürüklendi. Selin sürüklediği ve yarısına kadar çamura gömülen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KURTARILDI

Mahalleye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Su ve toprağa gömülen araç iş makinesi yardımıyla kurtarılırken, su basan evdeki kişilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

CAN KAYBI YAŞANMAMASI SEVİNDİRDİ

Etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Ekipleri de iş makineleriyle selin yaşandığı mahallede temizleme çalışmalarına başladı.

SEL SULARININ YÜKSELMESİNİ ÇEKTİ

Öte yandan Bağcıllı Mahallesi’nde oluşan sel sularının dere yatağını bir anda doldurması o esnada bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Ürkütücü görüntüler, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Aydın'da sel sularının yükseldiği anlar VİDEO