Aydın'da otomobil sulama kanalına uçtu

İHA
Aydın’ın Nazilli ilçesinde M.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon haimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu.
Yaşanan kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KANALDAN MERDİVEN YARDIMIYLA KURTARILDILAR:
Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan M.K. merdiven yardımı ile kanaldan kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış