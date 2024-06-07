Aydın'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı
DHA

Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Germencik girişinde, şüphe üzerine 1 otomobili durdurdu.

Uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 993 gram metamfetamin ve 1,40 gram esrar ele geçirildi.

Otomobildeki Mustafa Aytekin gözaltına alındı.

Tutuklandı

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aytekin, tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)