Aydın'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı

DHA
Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Germencik girişinde, şüphe üzerine 1 otomobili durdurdu.
Uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 993 gram metamfetamin ve 1,40 gram esrar ele geçirildi.
Otomobildeki Mustafa Aytekin gözaltına alındı.
Tutuklandı
Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aytekin, tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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