Aydın'da paravan şirketle depremzedeleri dolandıran çete çökertildi Kurulan paravan şirket ile depremzede vatandaşlar üzerinden konteyner, prefabrik ev gibi sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran çeteye Aydın, İzmir ve Denizli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

İHA

Haksız kazanç oyunlarıyla vatandaşları dolandıran çetelere geçit verilmiyor.

Kendilerini kamu çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları ağlarına düşüren çeteler vatandaşlara farklı vaatler veriyor.

Yeni bir olayın adresi ise Aydın'ın İncirliova ilçesi oldu.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ve Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliklerine gelen müracaatlar üzerine ekipler harekete geçti.

Ülke genelinde vatandaşlardan, özellikle deprem bölgesinde bulunan depremzedelerden haksız kazanç elde etmek amacıyla İncirliova ilçesinde kurulan paravan bir şirket marifeti ile internet ve sosyal medya üzerinden konteyner, prefabrik ev, ağaç ev gibi sahte ilanlar ile şirket adına açılmış banka hesapları üzerinden kaparo, yarı ücret veya tam ücret alarak dolandırıcılık olayları gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırmalarını derinleştirdi.

Depremzedelere dolandırıcılık

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, sosyal medya siteleri aracılığıyla satılık konteyner, prefabrik ev ilanları vermek suretiyle kendilerine ulaşan şahıslara güven sağlayarak verdikleri hesap numaralarına konteyner, nakliye adı altında para yatırtmak suretiyle "Nitelikli Dolandırıcılık" olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İnternet satışı üzerinden dolandırıcılık

Ayrıca şüphelilerin, yine çeşitli internet sitelerine verdikleri satılık elektrikli motosiklet ilanları aracılığı ile kendilerine ulaşan şahısların, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların, güvenlerini sağlayarak verdikleri hesap numaralarına elektrikli motosiklet ücreti, nakliye ücreti veya kaparo adı altından para yatırtmak suretiyle “Nitelikli Dolandırıcılık” olaylarını gerçekleştirdikleri, yine sosyal medya ve internet sitelerine verdikleri eskort bayan ilanları aracılığı ile kendilerine ulaşan şahıslara güven sağlayarak verdikleri hesap numaralarına para yatırtmak suretiyle “Nitelikli Dolandırıcılık” olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

125 dolandırıcılık olayı tespit edildi

Yapılan araştırmalar neticesinde toplam 18 şüphelinin dolandırıcılık olaylarına karıştığı, 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren toplam 125 dolandırıcılık olayı gerçekleştiği mağdurların çoğunluğunun depremzede olduğu tespit edildi.

3 ilde operasyon düzenlendi

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla harekete geçen ekipler, Aydın, Denizli ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

18 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyon sonucunda toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suç unsurları bulundu

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan şüphelilerden bir tanesinin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından 20 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.