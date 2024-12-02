Aydın'da park halindeki kamyonete çarpan motosikletli öldü

DHA
Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde seyir halinde olan Fevzi Özdağ (22) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Fevzi Özdağ’ın yaşamını yitirdiği, arkasında bulunan Erdoğan Kurtulmuş’un (23) ise yaralandığı belirlendi.
Kurtulmuş, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kurtulmuş’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Fevzi Özdağ'ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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