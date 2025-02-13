Aydın'da Pera bebeğin ölümünde üç tahliye

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Aydın'da Pera bebeğin düğün konvoyunda ateşlenen bir silahtan çıkan kurşunla ölmesine ilişkin üç tutuklu sanık tahliye oldu.

Mahkeme, olayda kullanıldığı iddia edilen silahlar ile Pera bebeğin başına isabet eden yorgun merminin eşleşmediğini gerekçe gösterdi.

3 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Tutuklu sanıklar Ersin B., Muhammet B. ve Özgür Ç.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme Başkanı Tuğrul Durmaz, olaydan sonra kaçan ve 70 gün sonra teslim olan sanık Ersin B.'nin yeniden kaçma ihtimali olduğunu belirterek tutuklanmasını talep etti.

Ancak diğer üyelerin oyları nedeniyle Ersin B. de tahliye oldu.

YORGUN MERMİ İSABET ETMİŞTİ

11 aylık Pera Palabıyık, geçen yaz Aydın Söke'deki evlerinde annesiyle oyun oynarken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Yoldan geçen düğün konvoyundan ateş açıldığı belirlenmiş, yorgun merminin bebeği öldürdüğü anlaşılmıştı.