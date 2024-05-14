Aydın'da platonik aşık dehşeti: Kadına defalarca ateş edip öldürdü Bir çocuk annesi kadına karşılıksız aşk besleyen şahıs, evinin önünde pusu kurduğu kadına defalarca ateş ederek ölümüne sebep olurken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Kadın cinayetinin adresi bu kez Aydın...

Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan 1 çocuk annesi Aylin Pekin, iddiaya göre kendisine karşılıksız aşık olan Mehmet Şah Yeşilova'nın sürekli rahatsız etmesi üzerine polise şikayette bulundu.

Defalarca ateş etti

Şikayetin ardından Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin'in evinin önüne gidip beklemeye başladı.

Pekin'in geldiği sırada Yeşilova, tabancayla peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Pekin, kanlar içinde yere yığılırken Yeşilova kaçtı.

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Aylin Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Pekin'in cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alındı

Jandarma, olayın ardından kaçan Mehmet Şah Yeşilova'yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarma, Yeşilova'yı olayın bulunduğu yerin sorumluluk alanları dışında olması nedeniyle polise teslim etti.

Polis, Aylin Pekin'in soruşturmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)