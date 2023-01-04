Aydın'da restorandaki patlama sonucu ölen genç kıza veda

Nazilli'deki restoran yaşanılan patlamadan ağır yaralı olarak kurtulan ancak 4 gün sonra vefat eden Cennet Yeldi, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın, Nazilli ilçesinde bulunan bir restoranda 30 Aralık'ta yaşanılan patlamayla sarsıldı.

7 kişinin hayatını kaybettiği patlamada, olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan Cennet Yeldi, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, Kuyucak ilçesindeki Başaran Mahalle Camisi'ne getirildi.

Törende Cennet Yeldi'nin babası Aydın Yeldi ile dedesi Mustafa Yeldi, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Yeldi'nin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Genç kızın yakını fotoğraf çekenlere tepki gösterdi

Yeldi'nin akrabası Ferdi Coşkun, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, olayda ihmaller olduğunu, bunların ortaya çıkarılmasını, sorumluların cezasız kalmamasını umut ettiklerini söyledi.

Konunun çok iyi araştırılmasını istediklerini vurgulayan Coşkun, "Olay sırasında oradaki vatandaşlara da şunu söylemek istiyorum, özellikle elinde telefonla çekim yapanlar, canlı yayın yapanlar var ya... Elinize bir taş alıp camı kırıp belki bir kişiyi kurtarabilirdiniz. Yazıklar olsun." dedi.

Olayda 5 kişi tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında restoran sahibi L.Y. ile eşi F.Y, tüp bayii A.B, tüpü değiştiren kişi olduğu iddia edilen M.G. ve olay günü tüp değişimi işlemine yardım ettiği belirlenen H.P. tutuklanmıştı.

Aydın Nazilli’de patlama VİDEO ARŞİV