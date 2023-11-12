Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki alkollü bir mekanda sigara denetimi yapan Nazilli Belediyesi zabıtası ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine eşlik eden sivil polisler ile bir müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmada Uğur K. ve oğlu Cevdet K., güvenlik güçlerine saldırdı.
Baba ve oğlu, polislere hakaretler savururken olay yerine takviye polis ekibi istendi.
Mekan çalışanları gazeteciye saldırdı
Olay sırasında mekanda bulunan gazeteci Günay Pabuşçu ise yaşananları cep telefonu ile görüntülemeye başladı.
Kayıt yapıldığını fark eden iş yeri çalışanları da Pabuşçu'yu darbetti.
Pabuşçu'yu tehdit eden iş yeri çalışanları cep telefonundaki görüntüleri zorla sildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen takviye polis ekipleri olaya müdahale ederken Uğur K., Cevdet K. ve olaya karışan iş yeri çalışanları gözaltına alındı.
Yaşananlar kamerada
Yaşananlar ise mekandaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri çalışanları çıkartıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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