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Aydın'da sigara denetimi yapan polis ile gazeteci darbedildi

Aydın'da sigara denetimi yapan polis ile gazeteci darbedildi Aydın'da alkollü bir mekandaki sigara denetimi sırasında çıkan tartışmada bir müşteri ve oğlu sivil polisi darbederken mekan çalışanları da olayı görüntüleyen gazeteciye saldırdı.