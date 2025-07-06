Aydın'da silahlı saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sokakta yürüyen bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

5 el ateş edildiği belirlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti.

5 EL ATEŞ EDİLDİ: KİMSE YARALANMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

5 el ateş edildiği olayda şans eseri kimse yaralanmazken, mermilerden birinin karşı sokakta faaliyet gösteren bir işletmeye isabet etti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Saldırı anı, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ve tarafların daha sonra bölgeden kaçtığı görüldü.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.