Aydın'da sobadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, iki katlı binanın üst katında O.D.Ö.'ye ait evde, sobanın bir anda parlaması sonucu yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevlere teslim olan ve evin kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.