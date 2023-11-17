Aydın'da şüpheli çanta paniği

İHA
Aydın’ın Efeler ilçesindendeki Bey Camii önünde bulunan duvarda şüpheli bir çanta olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kişisel eşyalar çıktı
Bomba imha ekiplerinin gelmesiyle çantada yapılan incelemede kişisel eşyaların bulunduğu tespit edildi.
Çantanın duvarda unutulduğunun fark edilmesi ve özel eşyaların çıkması çevredeki vatandaşları rahatlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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