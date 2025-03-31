Aydın'da şüpheli paket imha edildi

İHA
Aydın’ın Efeler ilçesinde Doğu Gazi Bulvarı'nda kaldırıma bırakılan bir şüpheli çanta 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polisler Doğal Gazi Bulvarının bir bölümünü trafiğe kapattı.
Şüpheli paketin çevresi güvenlik şeridi ile kapatılıp vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.
ŞÜPHELİ PAKET PATLATILDI
Olay yerine gelen bomba imha uzman ekibi, fünye ile şüpheli paketi patlattı.
Patlatılan çanta içerisinde elbise ve tablet çıktı.
Olay yerinde incelemenin tamamlanmasının ardından Doğu Gazi Bulvarı trafiğe açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış