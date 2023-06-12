Aydın'da Suriyeli Meryem ile evlenmek isteyen Samim'in çaresizliği Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Samim Çakal, Suriye uyruklu Meryem ile kayıtların kapalı olması sebebiyle resmi nikah yapamadığını belirterek, yardım istedi.

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Samim Çakal, 2 çocuğunun annesi ve yaklaşık 25 yıllık hanımı internetten tanıştığı birine kaçıp gidince hayatı karardı.

Yaklaşık 3 yıl bekar kalan adam, çocuklarının da tavsiyesi ile Suriyeli Meryem ile 2 yıl önce tanışıp dini nikahla evlendi.

Suriye uyruklu hanımı ile resmi olarak evlenemediğini belirten Çakal, "Öğrendiğim kadarıyla yabancıların kayıtları kapanmış. Bu nedenle eşimle resmi evlilik yapamıyoruz. Çocuğumuz olacak sosyal sigortam olmasına rağmen sağlık hizmetlerinden ücretli olarak faydalanabiliyoruz." dedi.

"2 yıllık bir beraberliğimiz var ancak bir türlü nikahlanamıyoruz"

Daha önce 25 yıllık bir evlilik yaşadığını ancak eski eşi sosyal medyadan tanıştığı birine kaçınca 2 çocuğu ile birlikte çok zor günler yaşadığını belirten Samim Çakal, "İlk eşimle 1994 yılında evlendim 2 çocuğum var. Ancak 2018 Ağustos’unda eski karım kimsenin haberi yokken evden kaçtı. 2 yıl sonra anlaşmalı boşandık. Daha sonra bir süre bekar yaşadım. 2021 yılında kardeşleri de mahallemizde başkalarıyla evli olan Suriyeli Meryem ile tanışıp evlendik. Ancak ne nikah kıyabiliyoruz ne de hanımım benim üzerimden bakılabiliyor. Ben Türkiye vatandaşıyım ve istediğim hanımla evlenebilirim. Bizim 2 yıllık bir beraberliğimiz var ancak bir türlü nikahlanamıyoruz. Devletimizden haber bekliyoruz. Yabancılar için 2 yıldır kayıt yapılmadığını söylediler. Hastanelerden dahi yararlanamıyoruz. Parayla tedavi oluyoruz. Her şey paraya biniyor, bu sefer biz de parayı karşılayamıyoruz. Eşim Suriye’den geldi ama biz birbirimizi seviyoruz. Eşimin kardeşlerinin kayıtları var ve evlenip resmi nikah kıydırdılar, ancak bizde sıkıntı oldu." diye konuştu.

"Kardeşlerime kayıt yapıldı ama bana yapmadılar"

Eşinin sevgisi ile mutlu bir aileye kavuştuğunu ifade eden Suriyeli Meryem ise, "Samim’i çok seviyorum. O çok iyi biri. Beni mutlu ediyor ve biz resmi olarak da evlenmek istiyoruz. 2 kardeşim 5 sene önce buraya geldi. Onların kayıtları yapıldı evlendiler. Ama ben geldim kayıt yapmadılar. Yardım istiyoruz." şeklinde konuştu.