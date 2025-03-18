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Aydın'da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Efeler ilçesinde taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.