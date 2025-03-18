İHA
Aydın’ın Efeler ilçesinde, İzmir otoyolu istikametine seyir halinde olan G.K. idaresindeki ticari taksi ile Efeler istikametine giden A.K. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞANLAR KURTARILDI
Araçta sıkışan 2 yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
İki kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde kavşak içerisinden dönerek karşıya geçmeye çalışan taksiye otomobilin çarpması yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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