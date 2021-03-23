Aydın'da tartıştığı babasını öldürdü

Tartışma sırasında av tüfeğiyle babasını vurarak ölümüne neden olan 21 yaşındaki zanlı, gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Y.K. Vural ile baba Barış Vural arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TÜFEKLE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kavgada Y.K. Vural ,evde bulunan av tüfeği ile ateş ederek babasını vurdu. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Barış Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Babasını av tüfeği ile vurarak öldüren Y.K. Vural ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.