Aydın'da ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
İHA

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde seyreden ticari araç sürücüsü,Yörükali Efe kavşağı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, otoyolda savrulduktan sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

4 YARALI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kazada S.B.D, E.D., M.A.D. ve K.I yaralandı.

DURUMU AĞIR

Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan S.B.D’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir