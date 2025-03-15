Aydın'da TikTok fenomeni cinayetine ilişkin 4 gözaltı

DHA

Aydın'da kan donduran cinayete ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bozdoğan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi TikTok fenomeni Meltem Menteşeli, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan kadının öldüğünü belirlemişti.

13 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

DİKKAT ÇEKEN ARABA DETAYI

Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin kocasına ait olduğu belirlendi.

KOCASI DAHİL 4 GÖZALTI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı.

Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli Mutlu D.’nin ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.

72 SAATTİR ARANAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, kepçe operatörü olduğu öğrenilen ve 72 saattir aranan Mutlu D.’yi Bozdoğan'ın Yazıkent Mahallesi'nde dere kenarında saklandığı alanda yakalayıp, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.