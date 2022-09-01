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    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Furkan Y., önce refüje sonra tıra çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp direğe çarparak durabildi. Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 01.09.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 09:25
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    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde aşırı hız, kaza getirdi. Denizli-Aydın kara yolu üzerinde saat 01.30 sıralarında seyir halinde olan Furkan Y., otomobilinin hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra aynı yöne gitmekte olan Ali Güden (55) yönetimindeki tıra çarptı.

    DHA’nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki kaldırıma çıkarak bir restoranın giriş kapısına vurduktan sonra bir direğe çarparak durabildi.

    Otomobil kullanılamaz hale geldi

    Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobilde yaralanan Furkan Y., Özcan Y. (19) ve Tuna D. (18), sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kaza anları kamerada

    Öte yandan kaza, otomobilin çarptığı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi VİDEO

    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi #1

    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi #2

    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi #3

    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi #4

    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi #5

    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi #6

    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi #7

    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi #8

    Aydın’da, tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi #9


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