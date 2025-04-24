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İHA

Aydın'ın Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen trafik kazası 'kör nokta' riskini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kazada sağ tarafından ilerleyen otomobili fark edemeyen tır sürücüsü otomobile çarparak aracı kaldırıma kadar sürükledi.

YARALANAN OLMADI

Şans eseri olayda yaralanan olmazken yaşananlar hem sürücülere hem de yayalara 'kör nokta' konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.