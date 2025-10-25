Aydın'da trafik kazasını görüntülemek istediler: Gazeteciler, saldırıya uğradı Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şoförün yakınları, olayı görüntülemek için olay yerine giden gazetecilere saldırırken daha sonrasında çıkan arbedede de bir gazetecinin telefonu gasbedildi.

Göster Hızlı Özet Aydın'da, trafik kazasını görüntülemeye giden gazeteciler saldırıya uğradı.

Şoförün yakınları gazetecilerin görüntü almasını engelleyip Abdurrahman Fırat'ın telefonunu gasbetti.

Olay yerine gelen polis müdahalesi yetersiz kalırken, yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Aydın'da gazetecilere saldırı... Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen olayda, takla atarak ters dönen bir otomobil kazasını haberleştirmek için gazeteciler Abdurrahman Fırat, Uğur Eser, Aziz Özden ve Yusuf Konrat olay yerine geldi. KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI Takla atan aracı görüntülemek istedikleri esnada kaza yapan şahsın yakınları, önce gazetecilerin görüntü almasını engellemek istedi. Ardından yaşanan kısa süreli arbedede bir kişi, Abdurrahman Fırat’ın telefonu aldı. GAZETECİLERE TEHDİTLER SAVURDULAR Fırat’ın telefonunu geri almaya çalıştığı esnada bölgede bulunan şahıslar, gazetecilere saldırdı. Saldırganlar, gazetecilere tehditler savururken polis ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı olayda, kalabalık güçlükle dağıtıldı. YARALI GAZETECİ HASTANEYE KALDIRILDI Gazeteci Fırat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, taraflar birbirilerinden şikayetçi oldu. 3. Sayfa Haberleri Adana’da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Ankara'da kendisine müdahale etmeye çalışan polislere saldırdı: Alkollü olduğu öğrenildi

Malatya'da camide şüpheli çanta paniği