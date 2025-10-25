Aydın'da trafik kazasını görüntülemek istediler: Gazeteciler, saldırıya uğradı

- Aydın'da, trafik kazasını görüntülemeye giden gazeteciler saldırıya uğradı.
- Şoförün yakınları gazetecilerin görüntü almasını engelleyip Abdurrahman Fırat'ın telefonunu gasbetti.
- Olay yerine gelen polis müdahalesi yetersiz kalırken, yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldı.
Aydın'da gazetecilere saldırı...
Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen olayda, takla atarak ters dönen bir otomobil kazasını haberleştirmek için gazeteciler Abdurrahman Fırat, Uğur Eser, Aziz Özden ve Yusuf Konrat olay yerine geldi.
KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI
Takla atan aracı görüntülemek istedikleri esnada kaza yapan şahsın yakınları, önce gazetecilerin görüntü almasını engellemek istedi.
Ardından yaşanan kısa süreli arbedede bir kişi, Abdurrahman Fırat’ın telefonu aldı.
GAZETECİLERE TEHDİTLER SAVURDULAR
Fırat’ın telefonunu geri almaya çalıştığı esnada bölgede bulunan şahıslar, gazetecilere saldırdı.
Saldırganlar, gazetecilere tehditler savururken polis ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı olayda, kalabalık güçlükle dağıtıldı.
YARALI GAZETECİ HASTANEYE KALDIRILDI
Gazeteci Fırat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, taraflar birbirilerinden şikayetçi oldu.