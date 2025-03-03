Aydın'da traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

İHA

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Abak Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Zeytin toplamaya giden 79 yaşındaki Muharrem Çelik idaresindeki traktör, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

VATANDAŞLAR DURUMU BİLDİRDİ

Traktör sürücüsü Çelik, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları ile traktör altından çıkartılan Çelik'in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.