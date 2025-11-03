Aydın'da traktörün yanında cansız beden bulundu

- Aydın'da 72 yaşındaki Mehmet Balcıoğlu, traktörünün yanında ölü bulundu.
- Sağlık ekipleri Balcıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
- Kesin ölüm nedeni için ceset Aydın Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesi Samailli Mahallesi'nde yol kenarında duran traktörün yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri söz konusu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Ölen kişinin 72 yaşındaki Mehmet Balcıoğlu olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Balcıoğlu'nun odun toplamak için traktörüyle kendisine ait kestane bahçesine gittiği öğrenildi.