Aydın'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 2 tutuklama

- Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Mert Uysal ve Osman Nuri Türkmen, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
- Operasyonda 11 kilo skunk, 300 gram kokain ve 50 sentetik ecza ele geçirildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Osman Yozgatlı Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
2 GÖZALTI
Evde yapılan aramada 11 kilo skunk, 300 gram kokain, 50 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan Mert Uysal ve Osman Nuri Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Uyuşturucunun kendilerine ait olmadığını sadece sakladıklarını söyledikleri öğrenilen Mert Uysal ve Osman Nuri Türkmen, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.