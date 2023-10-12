Aydın'da uyuşturucu partisine polis baskını Nazilli ilçesinde uyuşturucu partisine baskın yapan polis ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı.

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İHA

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir evde bir grubun toplu uyuşturucu alacağı bilgisine ulaştı.

Şüpheli kişileri ve belirlenen adresi denetime alan narkotik ekipleri, Profesör Doktor Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulanan ikamete önce misafir gibi gidip ardından tam donanımlı ekipleri ile baskın yaptı.

10 kişi suçüstü yakalandı

Düzenlenen operasyonda ikamet içerisinde yapılan aramada yüklü miktarda metamfetamin, eroin, esrar ve sentetik ecza ile 1 adet tüfek ele geçirildi. İkamette bulunan 4'ü kadın 2'si yabancı uyruklu toplam 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ev sahibi tutuklandı, yabancı uyruklular sınır dışı edilecek

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ev sahibi L.E. çıkartıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen ve evde bulunan diğer şahıslar hakkında da adli işlem başlatılırken, yabancı uyruklu 2 kadın şahıssın da işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)