Aydın'da yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmen kurtarıldı

- Bir göçmen, Didim'den Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışırken bitkin düştü.
- Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde tespit edilerek kurtarıldı.
- Göçmen hakkında işlemler başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, bitkin düşerek yardım talebinde bulundu.
SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmen hakkında gerekli işlemler başlatıldı.