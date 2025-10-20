Abone ol: Google News

Aydın'da yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmen kurtarıldı

Didim ilçesinde yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım çağrısında bulunan bir kaçak göçmen kurtarıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 17:40
Aydın'da yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmen kurtarıldı
  • Bir göçmen, Didim'den Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışırken bitkin düştü.
  • Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde tespit edilerek kurtarıldı.
  • Göçmen hakkında işlemler başlatıldı.

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, bitkin düşerek yardım talebinde bulundu.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmen hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri