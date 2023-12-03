Aydın'da virajı alamayan motosiklet, kamyonete saplandı

İHA
Aydın'da korkunç bir kaza yaşandı.
Kuşadası'nda meydana gelen olayda, Ç.D yönetimindeki 09 AKJ 764 plakalı motosiklet, virajı alamayınca karşı yönden gelen 09 BDK 76 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Ok gibi saplandı
Motosikletin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Ç.D ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Motosiklet sürücüsü, kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ç.D’nin sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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