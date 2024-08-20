Aydın'da yangın sonrası hasar tespit çalışmaları Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları yapmaya başladı.

İHA

Geçtiğimiz cuma günü Bozdoğan ilçesinde başlayan ve 4 gün süren orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında birçok tarım arazisi de zarar gördü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından sahaya inen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangından zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

"ZARAR GÖREN TÜM MAHALLELERDE ÇALIŞMA YAPILACAK"

Yapılan ilk çalışmalar sonunda Alhisar Mahallesi'nde tespitler tamamlanırken ekipler, zarar gören tüm mahallelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bozdoğan ilçemizde 16-19 Ağustos tarihlerde meydana gelen yangınlarda zarar gören tarım alanlarında Tarım ve Orman Bakanlığı personelleri tarafından hasar tespit çalışmaları başladı.

Alhisar Mahallesi'nde tespitler tamamlandı. Hafta boyunca yangında zarar gören tüm mahallelerde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olacak." ifadeleri yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)