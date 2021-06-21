Aydın’ın bazı ilçelerinde bugün etkili olan sağanak yağışla birlikte, oluşan sel suları bazı araçlara zarar verirken, yollar çamur deryasına döndü. Suların yükseldiği analar kameraya yansıdı.

Aydın'ın Sultanhisar, Nazilli, Köşk ve Efeler ilçelerinin bazı mahallelerinde bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

Köşk’ün Başçayır ve Kızılcaköy mahalleleri, Sultanhisar Malgaç Mustafa ve Uzunlar, Nazilli’nin Bağcılar, Ketenova, Kuşçular ve Ovacık mahalleleri, Efeler’in Aşağıkayacık ve Ortakayacık mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu.

Aydın'da yaşanan selde suların yükseldiği anlar VİDEO



DERELER TAŞTI, EVLERİ SU BASTI

Yağışla birlikte mahalle içerisindeki dereler taşarken, bazı evlerde su baskını yaşandı.

Bazı araçlar ise sel sularına kapılarak zarar gördü. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediye ekipleri çalışma başlattı.

Yaşanan etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

Nazilli'ye bağlı Bağcıllı Mahallesi’nde şiddetli bir şekilde yağan yağmur suları dakikalar içinde sele neden oldu.





O ANLAR KAMERADA

Bağcıllı Mahallesi’nde oluşan sel sularının dere yatağını bir anda doldurması o esnada bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dere yatağı üzerindeki köprüde sel sularını görüntüleyen vatandaşın korkusu ve etrafındakileri uyarması dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sel sularının önüne kattığı moloz ve odun parçaları ile dere yatağını bir anda doldurması ve vatandaşların duruma şaşırması ve izlemeleri yer alıyor.







