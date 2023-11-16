Aydın'da yaşlı kadının kıskançlık cinayeti: Eşini öldürdü, komşusunu yaraladı Aydın'ın Didim ilçesinde kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü, komşusunu da yaraladı.

İHA

Aydın'ın Didim ilçesindeki Mersindere Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu R.M. (63) ile eşi Emin Küçükberber (78) ve komşusu S.B. (76) arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda R.M., eşi Emin Küçükberber ve eşini kıskandığı komşusu S.B.'ye bıçakla saldırdı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kıskançlık tartışmasında kan aktı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Küçükberber'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

S.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)