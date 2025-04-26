Aydın'da yol çalışmasında insan kemikleri bulundu

AA & Ensonhaber

Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde bölge arkeolojik sit alanı olduğu için Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri eşliğinde yol yenileme çalışması yapıldı.

Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafede yer alan çalışma esnasında büyük boyuttaki taşların arasında öldükten sonra yakılan insanların kül ve kemiklerinin koyulduğu kremasyon küpler çıktı.

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Küpleri inceleyen müze görevlileri çok sayıda kemik buldu.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ve kemikler Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Özer Aksoy, mahallede daha önceki yıllarda yapılan yol kazılarında da benzer buluntuların çıktığını söyledi.