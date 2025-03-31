Aydın'da yola savrulan motosikletli otomobilin altında kalarak öldü

DHA

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Mahalle Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda E.G.Y. idaresindeki otomobil dönüş yaptığı sırada motosikleti ile seyir halinde olan Muhammet Samet Ulusoy, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu.

Metrelerce sürüklenen 16 yaşındaki Ulusoy, otomobilin altına girdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ulusoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ulusoy'un cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.