Otobüs şoförleri ile yolcular sık sık karşı karşıya geliyor.
Bu kez olayın adresi Aydın.
Çine ilçesinde öğle saatlerinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüs şoförüyle bir kadın yolcu arasında tansiyon yükseldi.
Sebebi ise 'fazla yolcu aldın' tartışması.
'Kalabalık nedeniyle yüzüğüm zarar gördü' iddiası
Çine'ye gitmek için otobüse binen kadın yolcu, boş koltuk olmadığını ve ayakta gitmesi nedeniyle şoföre neden fazla yolcu aldığını sordu.
Ayrıca ayakta yolculuk yaptığı için elini kapıya çarptığı yüzüğünün zarar gördüğünü öne sürdü.
Araç 54 yolcu kapasiteli savunması
Şoför Mürşit Şenocak ise otobüsün 54 yolcu kapasiteli olmasına rağmen içerde 51 yolcu olduğunu bu nedenle 4 yolcu daha alabileceğini söyledi.
Şoföre saldırdı
Bu sırada kadının yanındaki Mehmet Y., otobüs şoförü Şenocak'a saldırıp, darbetti.
Diğer yolcuların araya girmesiyle saldırgan otobüsten indirildi. Şoför Şenocak ise polisi arayıp, şikayetçi oldu.
Olay otobüsün içindeki kameralara tarafından görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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