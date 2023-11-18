Haberler



3. Sayfa



Aydın'daki asansör kazasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Aydın'daki asansör kazasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi Aydın'da öğrenci yurdunda bir kişinin öldüğü asansör kazası ile ilgili olayda firmanın mühendisinin de tutuklanması sonrası tutuklu sayısı 3'e çıktı.