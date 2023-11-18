Aydın'daki asansör kazasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi

İHA
Aydın’ın Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti.
Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. ile firma sahibi H.T. tutuklanmıştı.
Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisi R.H.A. da yakalanarak gözaltına alındı.
Tutuklu sayısı 3 oldu
Savcılık sorgulamasının ardından R.H.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e çıkarken soruşturma çerçevesinde arandığı öğrenilen bir kişinin de Ankara'da gözaltına alındığı ve Aydın'a getirileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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